El intendente Jorge asistió al acto por el 213° Aniversario de la Reconquista de Jujuy

El intendente Raúl “Chuli” Jorge participó del acto conmemorativo por el 213° aniversario de la Reconquista de Jujuy, acompañando al gobernador de la provincia, Carlos Sadir, en la ceremonia oficial organizada para recordar este hecho histórico fundamental.

El acto dio inicio con el tradicional izamiento de las banderas Nacional y de la Libertad Civil en la explanada del edificio gubernamental, seguido por la colocación de ofrendas florales en el Salón de la Bandera, en homenaje a los protagonistas de la gesta histórica.

Junto al gobernador Carlos Sadir, el jefe comunal encabezó la ceremonia central que recuerda el regreso del pueblo jujeño a su territorio, tras las victorias del Ejército del Norte en las batallas de Tucumán y Salta, luego del histórico Éxodo Jujeño de 1812.

Durante el desarrollo del acto, y tras cumplirse los protocolos oficiales, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón —en su carácter de titular del Instituto Belgraniano— fue el encargado de brindar el discurso alusivo. En su intervención, destacó los acontecimientos que dieron lugar a esta efeméride, subrayando su relevancia para la consolidación del control patriota sobre las instituciones de gobierno y administración en los primeros años de la independencia.

La conmemoración de la Reconquista de Jujuy pone en valor un episodio clave, aunque no siempre visibilizado, que marcó la recuperación del territorio y el fortalecimiento del proceso independentista en la región.

Luego de los protocolos de rigor, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, en su calidad de presidente del Instituto Belgraniano, fue el orador encargado de divulgar los hitos significativos que condujeron a una de las efemérides poco difundidas, aunque no por ello menos importantes para la vida institucional de nuestra provincia y ciudad ya que significó la restauración del control patrio sobre las instituciones de gobierno y administración de la provincia en los albores de la Patria.