Encuentro y concientización. Trabajo articulado en Abra Pampa de prevención de la violencia de género

En la oportunidad se brindaron herramientas para poder identificar situaciones de violencia por motivos de género a través del conocimiento de los tipos y modalidades de violencia que existen.

Continuando con el trabajo articulado junto a organismos provinciales y municipios, se desarrolló en Abra Pampa la jornada de prevención de la violencia de género, en el marco de las actividades programadas por el mes de la mujer acercando información de los servicios disponibles.

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó de la iniciativa junto al personal de salud, la Defensoría del Pueblo y autoridades de la Municipalidad de Abra Pampa con el objetivo de generar un espacio de encuentro, concientización y acceso a información para la comunidad.

También se dio información sobre los dispositivos de acompañamiento y asistencia disponibles en la provincia.

En Jujuy hay 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia integrados por profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía quienes asisten y acompañan a mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad. En Abra Pampa el Centro funciona en la intersección de la Avenida Buenos Aires y La Rioja.

Se realizó la promoción de la línea provincial que es gratuita y confidencial, 0 800 888 4363. Funciona las 24 horas todos los días del año.

Se destacó la importancia del trabajo interinstitucional para fortalecer las estrategias de prevención y abordaje integral de la violencia por motivos de género promoviendo el acceso a derechos y la construcción de entornos más igualitarios y libres de violencia y discriminación.

Se desarrolló una jornada interinstitucional en Abra Pampa destinada a brindar herramientas de prevención de la violencia de género.