Garantía de derechos. Jujuy participa de una formación junto a Red Mapa para madres y padres de adolescentes

La formación de Jujuy junto a Red Mapa fortalece programas provinciales destinados al acompañamiento de las adolescencias con estrategias integrales.

Dio inicio la capacitación impulsada por Red Mapa con la participación de la Provincia de Jujuy a través del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades y los Ministerios de Salud, Desarrollo Humano y Educación.

Esta instancia de formación tiene como eje central la actualización y fortalecimiento de programas provinciales orientados al acompañamiento de las adolescencias jujeñas en el ejercicio y garantía de sus derechos, junto a organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales.

Es de destacar que Red Mapa es un programa desarrollado por Fundación Kaleidos de Argentina y Children Action de Suiza que implementa estrategias integrales de acompañamiento a adolescentes que son madres y padres y a sus hijos e hijas.

Asimismo se resalta la importancia de generar espacios de capacitación destinados a los equipos técnicos y profesionales, entendiendo que el acompañamiento a madres y padres adolescentes requiere una mirada integral, con perspectiva de género y derechos.

De esta manera el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de derechos de las adolescencias, fortaleciendo el trabajo articulado para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Por el Consejo Provincial de Mujeres participó el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado.