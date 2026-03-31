Abrieron las inscripciones para los talleres de formación operativa y profesional del IUPS

Se desarrollarán el sábado 11 de abril en el Instituto Universitario Provincial de Seguridad. Los temas que abordarán las capacitaciones incluyen primeros auxilios, defensa personal y resolución de conflictos.

El Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS), a través del Departamento de Formación Continua, informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los diversos talleres de formación operativa y profesional 2026.

Los talleres se desarrollarán el día sábado 11 de abril con modalidad presencial en el Instituto. Los temas que abordarán las capacitaciones incluyen primeros auxilios; manejo y seguridad de armas; actividad física; prevención de consumo problemáticos; narcomenudeo y narcotráfico; defensa personal y traslado de valores, entre otras temáticas.

Para inscribirse, las personas interesadas deben ingresar al siguiente link: https://forms.gle/o2MRz2LwnyP8Q4JQ9

– Se otorgará certificado por cada taller.

– Cada cursante puede realizar los talleres a elección en los horarios establecidos:

• 1er. taller: 08:00 a 10:00

• 2do. taller: 10:15 A 12:00

– Cada taller tiene un costo de $6.000. El pago se realiza de forma online:

• CBU: 2850200930094210798441

• ALIAS: TIMBRE.CABINA.JAMON

• NOMBRE: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

– La persona interesada deberá subir al formulario la captura del comprobante de pago para confirmar la inscripción.

– Las inscripciones se realizarán hasta el día 10 de abril o hasta completar el cupo.

– Para consultas comunicarse a los siguientes números en los horarios de 8 a 13 y/o 16 a 20: