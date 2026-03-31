En el Faro del Saber, el lunes inician talleres de capacitación en Diseño Gráfico y Reparación de Celulares

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de las direcciones de Gobernanza Digital y de Innovación de la Secretaría de Planificación y Ambiente, pondrá en marcha el próximo lunes 6 de abril nuevos talleres de capacitación en “Diseño Gráfico” y “Reparación de Celulares”, que se dictarán en el Faro del Saber, ubicado en calle Jade Sur s/n, acceso a Punta Diamante.

Ambas propuestas tendrán una duración de un mes, con clases los días miércoles de 16 a 18 horas. Las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/qjaLNazNfP4Vg1zQ9, sumarse al grupo informativo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/Hw6eDRDdUin781EP2FgwSC, o comunicarse telefónicamente al 388-4438007.

En el taller de “Diseño Gráfico”, los participantes conocerán herramientas del entorno digital para desarrollar su potencial y dar sus primeros pasos en el mercado laboral. Durante la cursada, se abordarán contenidos vinculados al diseño, la generación de ideas creativas y claves para una rápida inserción laboral.

Por su parte, el curso de “Reparación de Celulares” brindará conocimientos para diagnosticar y solucionar fallas tanto de hardware como de software desde cero. Los asistentes aprenderán a identificar problemas frecuentes, realizar reparaciones y adquirirán herramientas para iniciar su propio emprendimiento.

Marketing y Redes Sociales

Asimismo, la próxima semana comenzará el curso de “Marketing y Redes Sociales”, que se dictará los lunes y miércoles de 9 a 12 horas, también con una duración de un mes en el Faro del Saber. En esta capacitación, los inscriptos recibirán formación en estrategias de marketing digital desde cero, manejo profesional de redes sociales y herramientas prácticas para conectar con audiencias.