Entregaron los reconocimientos Lola Mora a “Mujeres que Inspiran”

Con la presentación de la Academia de Danzas Folklóricas, El Norteño, dio inicio el acto presidido por el Intendente de la Municipalidad de la Capital, Raúl Jorge, junto al presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, ediles capitalinos y funcionarios municipales y provinciales.

En este contexto, el presidente de la institución parlamentaria, Dr. Gastón Millón, destacó: “Un día muy especial para las mujeres, una edición más de los premios Lola Mora, instaurados por ordenanza. Algunos dirán un mimo, yo creo que es ni más ni menos que visibilizar un trabajo que puede ser una trayectoria o no, pero sobre todo es atreverse, esas mujeres que se animaron a hacer algo, quizás porqué alguien no los hizo, no se animó a hacerlo, o porque lo podían hacer mejor y acá las tenemos, y queremos reconocerlas. Y continuó: “La verdad no solamente felicitarlas, sino también decirles que admiro el trabajo que llevan adelante, porque por decirlo de manera muy simple, no sé cuántos hombres se hubieran atrevido a hacerlo”.

Por su parte, la concejal Blanca Ontiveros, manifestó: «Es un reconocimiento a la trayectoria de muchas mujeres que realizan un trabajo solidario, comunitario y social. Este premio fue abierto, muy amplio, porque se distinguieron a mujeres periodistas, emprendedoras, hay una religiosa, también está la gente de Centro de Hemoterapia, una representante de las mujeres taxistas. La verdad que hay muchas mujeres que realmente inspiran, de eso se trata, mujeres trabajadoras con la sociedad, así que esperamos que sigan y sigamos inspirando».

Mientras que una de las mujeres galardonadas, Sara Gabriela Burgos, afirmó: “Soy religiosa de la Congregación Misionera Siervas del Espíritu Santo. Es una alegría enorme el reconocimiento que nos está haciendo el Concejo Deliberante para todas las mujeres que trabajamos cotidianamente y en silencio en la construcción de una sociedad más sana. También creo que es el ejemplo de como la iglesia, a través de las fundaciones no gubernamentales, podemos hacer mucho bien. Pertenezco a la fundación la Alameda, es la primera fundación en la Argentina que lucha contra la trata de personas y explotación de personas. Este año hemos sacado un libro contando toda la historia de cómo una organización puede vivir teniendo nuestra filosofía andina que es el buen vivir, desde la solidaridad, desde el compromiso y desde los vecinos”.

La comunicadora social, María Eugenia Burgos, comentó: «La verdad es algo que nunca pasé, es hermoso los nervios que se tienen y ese momento de tengo tanto para decir y en tan poco tiempo. Hoy solamente agradecer, agradecer a los que propusieron mi nombre y el nombre de las 11 mujeres. Agradecer también a los que confían en nosotras y en lo que hacemos, que puede ser muy chiquito pero la verdad que se nota que cada uno tiene historias enormes».

A su turno, la deportista Dolores Alcira Salazar, de 91 años, expresó: «Hace 23 años que hago deportes, en 2001 fui a Comodoro Rivadavia y salí segunda siendo la primera vez que participé, con medalla de Plata. De ahí sigo con el lanzamiento de disco, bala y jabalina. Si Dios quiere voy a seguir este año, ya que ando mejor de salud».

Por último, Rocío Lorena Pérez. presidenta de la Asociación de Mujeres Taxistas Jujuy que también pertenece al grupo TaxiFem, remarcó: “Siento una alegría enorme que nuestra conducción, nuestro trabajo, nuestro aporte en el servicio de transporte alternativo sea reconocido, sea considerado el trabajo que hacemos junto a muchas taxistas conductoras. Visibilizar nuestro trabajo no fue fácil y llevamos dos años trabajando, así que están muy contentas y agradecemos a todas las pasajeras que nos eligen día a día y que nos buscan por el servicio que brindamos de mujer para mujer”.

Las 11 mujeres galardonadas fueron las siguientes:

– Elina Lucía Alemán

– Carmen Mercedes Martínez

– Cristina Romano

– Ivone Ruiz Huidobro

– Noemí Nélida Salerno

– Dolores Alcira Salazar

– María Eugenia Burgos

– Ana María Mellano de De Diego

– Dra. Jorgelina Francisca Argañaráz

– Rocío Lorena Pérez

– Hermana Sara Gabriela Burgos