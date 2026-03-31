Gestión. Manzur asistió a una nueva reunión del Consejo Federal de Salud

En el encuentro se analizaron avances de la campaña de vacunación antigripal y la situación epidemiológica por chikungunya, entre otros temas.

El ministro de Salud de Jujuy, José Manzur, participó este lunes de la segunda reunión 2026 del Consejo Federal de Salud (COFESA) en la Ciudad de Buenos Aires en la que se abordaron los principales ejes de la agenda sanitaria nacional con foco en la preparación del sistema de salud frente a la temporada de enfermedades respiratorias, el fortalecimiento de las capacidades de gestión en las jurisdicciones y la implementación de políticas estratégicas en todo el territorio.

“Entre diferentes temas, hemos analizado la situación epidemiológica de chikungunya, con 257 casos confirmados en el país, concentrados principalmente en la provincia de Salta y con circulación autóctona en otras jurisdicciones. Repasamos también las acciones de bloqueo implementadas por un lado en Salvador Mazza, y el que realizan nuestros equipos en Aguas Calientes donde concentramos la mayoría de los casos, junto a todo el trabajo territorial que nos caracteriza. Además, se presentó la guía para el abordaje clínico de los casos y desde luego, la principal herramienta que es fortalecer las medidas de prevención para asegurar el cuidado de la comunidad”, remarcó Manzur.

Encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, el COFESA congregó a los titulares de las carteras sanitarias provinciales para la presentación del tablero de seguimiento de la campaña de vacunación antigripal 2026, herramienta que permite monitorear en tiempo real el avance de las coberturas y el stock disponible en cada provincia. Al respecto, Nación aseguró el cumplimiento del cronograma de entregas acordado con todas las jurisdicciones y remarcó que, ante una mayor demanda de la población, se refuerzan los envíos para garantizar la disponibilidad de dosis en todo el país.

En tanto, de cara a la temporada de mayor circulación de virus respiratorios, la cartera sanitaria nacional anticipó los lineamientos de la Campaña de Invierno, orientada a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud con acciones de prevención, organización de servicios, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, optimización de recursos y distribución a las jurisdicciones de medicamentos e insumos esenciales para el abordaje de patologías respiratorias con el objetivo de fortalecer la protección a nivel comunitario.

Por su parte, la Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias anunció que se avanzará en una nueva etapa del Plan Remediar, redefiniendo junto a los ministros de las 24 jurisdicciones, la entrega de medicamentos en el primer nivel de atención para garantizar una mayor eficiencia y trazabilidad con foco en las enfermedades de mayor prevalencia, el uso eficiente de los recursos y el fortalecimiento del rol jurisdiccional.

Asimismo, se abordó el acuerdo de cooperación técnica con Unicef 2026-2027 para el abordaje de la mortalidad materno infantil mientras se analizaron indicadores y seguimiento estratégico hacia la implementación de la llamada “Ley del prematuro”; además, se compartió el cronograma para la elaboración del Informe de Estadísticas Vitales, con el objetivo de mejorar la oportunidad y calidad de la información sanitaria.

Por último, se presentó la Primera Encuesta Nacional de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención (PNA), herramienta que permitirá caracterizar el funcionamiento de los efectores en todo el país y orientar la toma de decisiones en el marco de la estrategia de Atención Primaria de la Salud.