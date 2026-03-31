La Comisión de Asuntos Sociales inició sus actividades y definió autoridades y agenda de trabajo

En el Salón Padilla de la Legislatura de Jujuy se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de Asuntos Sociales, donde los diputados que la integran dieron inicio formal a las actividades del presente período legislativo, definiendo autoridades y estableciendo los principales ejes de trabajo.

La Comisión de Asuntos Sociales es el ámbito legislativo encargado de analizar y dictaminar sobre proyectos vinculados a políticas sociales, salud, educación, vivienda, trabajo, niñez, juventud, adultos mayores y todo lo relativo a la protección y promoción de los derechos sociales de los habitantes de la provincia.

Se designó como presidenta a la diputada María Laura Tomé Gámez, como vicepresidenta a la diputada Verónica Valente y como secretaria a la diputada Mirian Burgos.

La comisión queda integrada por los diputados: Mirian Burgos, Lamia Nahir Debbo, Agustina Guzmán, Yael Navarro, Mario Lobo, Sofía Ternavasio, María Laura Tomé Gámez, Adelma Torres, María Uriondo, Horacio Nallar, Ramón Neyra y Verónica Valente.

Durante el encuentro se avanzó en la organización de la agenda legislativa y en la definición de los proyectos prioritarios. Entre los temas centrales se destacan iniciativas vinculadas a juventudes y proyectos referidos a la situación de personas próximas a jubilarse, además de otras iniciativas sociales ya incorporadas para su análisis.

Las reuniones se realizarán los martes a las 8 h en el Salón Padilla de la Legislatura.