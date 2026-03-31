La Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género definió sus autoridades y agenda de trabajo

En el Salón Manuel Padilla de la Legislatura de Jujuy se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género, donde se designaron las autoridades para el presente período legislativo y se establecieron los lineamientos de trabajo.

La comisión es el ámbito legislativo encargado de analizar y dictaminar sobre proyectos vinculados a la igualdad de género, la prevención de la violencia contra las mujeres y diversidades, la equidad en el acceso a derechos, oportunidades laborales, educativas y de participación política, y toda normativa orientada a reducir las brechas de desigualdad en la provincia.

Se designó como presidenta a la diputada Natalia Morales y como vicepresidenta a la diputada Agustina Guzmán. La designación de la secretaría quedó pendiente y será definida en el próximo encuentro.

La comisión queda integrada por los legisladores: Mirian Abel Burgos, Angélica Fidela Castillo,

María Teresa Ferrin, María Alejandra Mollón, Yael Nicolás Navarro, Mariela del Valle Ortiz, Noemí Elizabeth Isasmendi, Verónica Virginia Valente, Daniela del Carmen Vélez y Lamia Nahir Debbo.

La presidenta de la comisión, Natalia Morales, destacó el compromiso de abrir el espacio a organizaciones sociales, mujeres trabajadoras, estudiantes y comunidades para que puedan ser escuchadas y se priorice su agenda.

Las reuniones se realizarán los miércoles a las 11 h en el Salón Marcos Paz de la Legislatura.