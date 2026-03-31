Quedó constituida la Comisión de Educación y definió su agenda de temas

En el salón Marcos Paz de la Legislatura, la Comisión de Educación llevó a cabo su primera reunión del período, en la que se definieron sus autoridades, días de funcionamiento y principales lineamientos de trabajo para el año legislativo.

La diputada María Teresa Ferrín fue designada presidenta de la comisión. La vicepresidencia quedó en manos del diputado Martín Fellner, mientras que la secretaría será ejercida por la diputada Agustina Guzmán.

La comisión quedó integrada además por los legisladores Diego Orlando Cruz, Omar Alberto Gutiérrez, Yael Nicolás Navarro, Adelma Eudonia Torres, Noemí Elizabeth Isasmendi, María Fernanda Checa Monaldi, Sofía Ternavasio, Gastón Alejandro Remy y Alicia Ester Sosa.

Tras la reunión, la legisladora María Teresa Ferrín comentó que las sesiones se realizarán los días martes a las 9 en el mismo salón, y que se puso a consideración el listado de proyectos que tomaron estado parlamentario.

Detalló que durante el encuentro también se abordaron aspectos metodológicos del trabajo legislativo, especialmente orientados a los nuevos integrantes. En ese sentido, la presidenta explicó que aquellos proyectos que impliquen erogaciones deberán contar con la aprobación previa de los organismos correspondientes. Muchos proyectos, como tienen presupuesto, tienen que traer el visto bueno o la aceptación por parte del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, señaló.

En esa misma línea, indicó que se analizaron iniciativas que no resultaron viables, como la creación de gabinetes en cada establecimiento escolar. La diputada Ferrín explicó que esta propuesta presenta limitaciones tanto presupuestarias como en la disponibilidad de recursos humanos.

Remarcó que el enfoque actual del sistema educativo ha cambiado, priorizando la detección temprana de problemáticas y su derivación a equipos interdisciplinarios. El paradigma ha cambiado. Ahora la escuela tiene que detectar cuál es el problema, llamar a los equipos interdisciplinarios del Ministerio de Educación, ellos hacer un trabajo en conjunto y derivar, explicó.

De cara al año legislativo, la comisión prevé avanzar en una agenda que incluye el estatuto docente, una ley de educación técnica y profesional, y otra orientada a la primera infancia, especialmente para el tramo de jardines maternales.

Pretendemos trabajar con estatutos docentes, con una ley de educación técnica y técnica profesional, con una ley que abarque la educación en las primeras infancias, detalló.

Finalmente, Ferrín destacó la necesidad de sostener el diálogo entre los distintos bloques y priorizar la sanción de leyes aplicables. Se les ha pedido a los señores diputados que trabajemos en una actitud de diálogo, buscando consensos a pesar de los disensos. No sirve una ley si no puede ser aplicada verdaderamente, concluyó.

Respecto a la próxima reunión, indicó que no habrá una agenda cerrada, sino que se avanzará en el análisis de los proyectos presentados, algunos de los cuales serán girados al Poder Ejecutivo para su evaluación técnica.