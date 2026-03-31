Se conformaron las comisiones de Legislación General y Asuntos Institucionales

En el salón Presidente Raúl Alfonsín de la Legislatura se llevó a cabo la primera reunión del año legislativo para conformar las comisiones de Legislación General y Asuntos Institucionales, y definir sus autoridades.

Comisión de Asuntos Institucionales.

La comisión, encargada de todo lo relativo a la organización del Estado provincial, el régimen electoral, las relaciones interpoderes y el funcionamiento institucional de la provincia, ratificó en la presidencia a la diputada Gisel Bravo, en la vicepresidencia al diputado Rubén Rivarola y en la secretaría al diputado Adriano Morone.

Queda integrada por los legisladores: Luciano Angelini, Gisel Bravo, Santiago Jubert, Guido

Luna, Federico Manente, Alejandra Mollón, Adriano Morone, Mariela Ortíz, Martín Fellner, Rubén Rivarola, Daniela Vélez, Luis Federico Canedi, María Laura Tomé Gámez y Gastón Remy.

Las reuniones serán los martes a las 10 h en el salón Presidente Raúl Alfonsín.

La presidenta de la comisión expresó su deseo de sostener el ritmo de trabajo del año anterior: Tenemos en agenda muchos proyectos que son muy importantes para nuestra provincia; esperamos que vaya a reinar el debate y el consenso que es lo que veníamos logrando hasta el momento.

Comisión de Legislación General

La comisión, responsable de analizar y dictaminar sobre proyectos de derecho civil, procesal, penal, administrativo y toda normativa de alcance general, ratificó como presidente al diputado Adriano Morone, como vicepresidenta a la diputada Daniela Vélez y como secretaria a la diputada Gisel Bravo.

Queda conformada por los legisladores: Luciano Angelini, Gisel Bravo, Mario Fiad, Federico Manente, Adriano Morone, Mario Nallar, Adelma Torres, Martín Fellner, María Uriondo, Daniela Vélez, María Fernanda Checa Monaldi y Matías Paterno.

Sesionará los martes a las 10.30 h en el mismo salón.

El diputado Morone agradeció la confianza de los bloques políticos en su ratificación como presidente y señaló que cuentan con expedientes reservados del período legislativo anterior que serán tratados en las próximas reuniones, además de proyectos asignados directamente a la comisión en el presente período.

Plenario conjunto: Juicio por Jurados

Ambas comisiones trabajarán en plenario el proyecto de Juicio por Jurados, para lo cual establecerán en los próximos días una agenda conjunta de trabajo.