Secretaría de Infraestructura. Infraestructura planifica obras escuchando a centros vecinales

Representantes de cinco barios capitalinos se reunieron con Infraestructura en busca de complementar necesidades y posibilidades en la planificación de obras.

El titular del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), Carlos Stanic, encabezó una reunión junto a funcionarios de su área y representantes de un primer grupo de cinco centros vecinales con el objetivo de construir definiciones en planes de obras, teniendo en cuenta que sean diferentes, no se superpongan y complementen las municipales.

Acompañaron al ministro Stanic el secretario de Infraestructura y promotor del encuentro, José Suarez, el secretario de Planes, Programas y Proyectos, Guillermo Sadir, el secretario de Energía, Mario Pizarro, el secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat, Eduardo Cazón, y más funcionarios de dichas áreas del MISPTyV.

Stanic celebró la presencia de los funcionarios y de las y los representantes de los Centros Vecinales: Punta Diamante, Silvia Pachi; Puente Otero, Graciela Torres; La Merced, Liliana Estrada; Tacita de Plata, José Ríos; y El Chingo, Franco Calatayud.

Ante ellos, el ministro expresó que “la consideración de Suarez, de la Secretaría de Infraestructura, como el acompañamiento para la coordinación de los secretarios Sadir, Pizarro y Cazón, más funcionario y el compromiso de coordinación junto a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en este caso, resultarán en obras e inversiones aún más pertinentes y acordes, en donde no haya superposiciones de tareas ni responsabilidades sino que, por el contrario, cada jurisdicción, área y comunidad pueda optimizar su hacer en función del bienestar de los vecinos”.

“La situación económica del país, la baja en partidas de coparticipación y otras condiciones actuales nos instan a maximizar toda estrategia que resulte en impacto más directo y mejor en la calidad de vida cotidiana de la gente, ya que es la población la que vive la realidad económica”, sumó Stanic, destacando que “la política de la Provincia, del gobernador Carlos Sadir, en este contexto, encamina sus esfuerzo e inversiones en ese sentido, en acercarse a la vida cotidiana de la gente y crecer en bienestar comunitario con obras”.

José Suarez, a su vez, valoró “la presencia comprometida de los representantes de los Centros Vecinales, que acercaron análisis y propuestas sistematizadas, que suman y orientan mejor nuestra planificación”.

El secretario de Infraestructura describió que “para principios de año ya presentamos un plan de obras en barrios de capital, donde vemos mucha población que requiere de obras quizás no de gran envergadura pero sí de mucho sentido e impacto, desde las escaleras urbanas a puentes alcantarillas, cordón cuneta, otras relacionadas a desagües, etc.»; «partiendo de ahí, y también junto a los planes de las otras Secretarías del Ministerio, con coordinación con el Municipio, definimos ahora escuchando a vecinos y vecinas otros caminos de obras restantes para el año, que, en su mayoría, a la vez, complementan nuestro plan inicial, ya que tenemos muy relevados los barrios de la ciudad capital”.