“Tiempo de Tradición” celebra sus 10 años con una gran jornada cultural

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a toda la comunidad a participar de la celebración por los 10 años de “Tiempo de Tradición”, una propuesta cultural que pone en valor nuestras raíces y costumbres.

El evento se realizará el próximo 1 de abril, de 17:00 a 20:00 horas, en la Explanada del Centro Cultural Manuel Belgrano (Vieja Estación), con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, los vecinos podrán disfrutar de una mateada junto a instituciones gauchas, presentaciones de ballet, espectáculos de grupos en vivo y la participación de copleros, en un ambiente festivo pensado para compartir en familia.