Turismo. Multitudinario recibimiento a la Virgen de Punta Corral en Tumbaya

Con gran celebración y fe el pueblo de Tumbaya reicibió a la Virgen de Punta Corral para dar inicio a las celebraciones de Semana Santa

La tradicional manifestación de fe con la llegada de la Virgen de Punta Corral a Tumbaya fue una de las más convocantes del norte argentino, movilizó a miles de peregrinos durante el fin de semana en la Quebrada y volvió a poner en foco la infraestructura y los operativos de asistencia en la región.

En ese contexto, el nuevo puente peatonal y productivo de Tunalito se consolidó como un punto clave del recorrido, al permitir un cruce más seguro sobre el río en un sector que históricamente presentaba dificultades para los fieles y pobladores.

La peregrinación tuvo sus jornadas centrales entre el 25 y el 29 de marzo, con el descenso de la imagen de la Virgen de Punta Corral durante el Domingo de Ramos hacia Tumbaya, en el marco de un operativo especial coordinado por distintos organismos provinciales.

Multitudinario recibimiento a la Virgen de Punta Corral en Tumbaya

Desde el sistema de emergencias SAME 107 se desplegó un dispositivo sanitario específico, con refuerzo de recursos, logística autónoma y mejoras en la comunicación a través de antenas instaladas en la zona, con el objetivo de garantizar la cobertura durante todo el recorrido.

“El puente permitió un tránsito fluido y seguro”, señaló el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, quien destacó el impacto de la obra tanto en el turismo de fe como en la actividad de los productores locales.

La evaluación oficial se realizó tras la finalización de uno de los eventos religiosos más importantes del calendario provincial, que cada año convoca a miles de personas y exige operativos especiales en zonas de altura y difícil acceso.