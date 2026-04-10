Deportes. Triatlón en Jujuy: más de 150 atletas competirán este domingo en el dique La Ciénaga

El desafío organizado por el Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, reunirá a competidores de la región.

El calendario de actividades diagramado desde la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, continúa a pleno: este domingo 12 de abril se realizará el desafío Triatlón Jujuy en el dique La Ciénaga.

Impulsado por el gobernador Carlos Sadir, se espera la participación de más de 150 triatletas de Jujuy y de la vecina provincia de Salta, quienes competirán en dos distancias: súper sprint swim y sprint, tanto en modalidad individual como en posta.

A las 7 de la mañana se habilitará el parque cerrado; los competidores dejarán todo en la zona de transición y, a partir de las 8, participarán de la charla técnica. La competencia comenzará a las 8.15 con la primera manga y a las 9 con la segunda.

Se prevé que alrededor de las 11.30 finalice la competencia, para luego dar paso a la entrega de premios a los mejores de cada una de las distancias y sus respectivas categorías, tanto en damas como en caballeros.

“Continuamos con políticas públicas deportivas, implementadas por el gobernador Carlos Sadir y con el acompañamiento del ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, apostando al crecimiento del triatlón en la provincia para que cada atleta jujeño pueda competir, crecer y representar a Jujuy con orgullo”, manifestó Luis Calvetti, secretario de Deportes.

El funcionario resaltó la oportunidad que se brinda a los amantes de las pruebas combinadas de la provincia de competir en un lugar ideal como el dique La Ciénaga.

Calvetti remarcó el trabajo articulado entre las distintas áreas del Gobierno de Jujuy, incluyendo Same, Policía, Bomberos y la Municipalidad de El Carmen, que disponen de toda la estructura logística junto a la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques para garantizar el exitoso desarrollo de este tipo de eventos.