Deporte. Sadir destacó el éxito del ITF World Tennis Tour M15 y su impacto en la proyección internacional de Jujuy

El gobernador encabezó la premiación del certamen, que culminó este domingo en la provincia, y resaltó el crecimiento del torneo, su impacto deportivo y turístico, y la difusión mundial alcanzada durante una semana de competencia.

El gobernador Carlos Sadir participó de la ceremonia de premiación del ITF World Tennis Tour M15, que concluyó este domingo en Jujuy tras una semana de competencia con la participación de destacados tenistas de distintos países. En ese marco, destacó el éxito de la segunda edición del certamen y ratificó el compromiso del Gobierno de Jujuy con el desarrollo de eventos deportivos de alcance internacional.

La edición 2026 del torneo finalizó con la consagración de Carlos Zárate en la modalidad singles, tras imponerse en la final a Juan Estévez. En dobles, el título quedó en manos de Carlos Zárate y el brasileño Enzo Kohlmann de Freitas, quienes superaron en la final a los uruguayos Federico y Joaquín Cardozo.

Sadir puso de relieve el impacto que tuvo el torneo para la promoción de Jujuy como sede de grandes competencias. En ese sentido, señaló que la transmisión oficial del ITF M15 superó las 250 millones de visualizaciones durante la semana, otorgando una importante visibilidad internacional a la provincia y consolidando su posicionamiento dentro del circuito mundial del tenis.

Asimismo, valoró la continuidad del certamen y adelantó que ya existen conversaciones con las autoridades de la organización para que la competencia continúe creciendo en los próximos años. «Terminamos un M15 muy exitoso por segundo año consecutivo y seguramente el año que viene podamos volver a realizarlo con un nivel todavía mayor», expresó.

Sadir también destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la organización y el club anfitrión, cuyas instalaciones fueron reconocidas por jugadores y autoridades del circuito internacional por su calidad y condiciones para albergar este tipo de competencias.

En ese contexto, reafirmó que el impulso al deporte constituye una política pública sostenida por la Provincia. «Acompañamos todas las disciplinas porque queremos que nuestros deportistas representen a Jujuy en el país y en el mundo», sostuvo.

Finalmente, señaló que eventos de estas características fortalecen la actividad deportiva, generan movimiento turístico y económico, y contribuyen a posicionar a Jujuy como un destino preparado para recibir competencias de jerarquía internacional, con capacidad organizativa e infraestructura para seguir creciendo en el calendario deportivo.