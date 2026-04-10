Dipec. El Gobierno de Jujuy garantiza la continuidad de la Encuesta de Ocupación Hotelera

El operativo continúa desarrollándose por el compromiso del equipo de trabajo, el apoyo institucional de la Dipec y del Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Hacienda.

Desde la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec), que depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Jujuy, brindaron detalles sobre la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), que se lleva a cabo con fin de proporcionar información clara y detallada para conocer el alcance, metodología y relevancia de los datos recabados.

La EOH se implementa en Jujuy desde 2004, realizándose en sus inicios de manera exclusiva en San Salvador de Jujuy. Posteriormente, con el crecimiento sostenido de la actividad turística en distintas regiones de la provincia, se identificó la necesidad de ampliar la cobertura geográfica, en respuesta a la necesidad de contar con información estadística más precisa y representativa del comportamiento del turismo en Jujuy.

Por otro lado, a partir de diciembre de 2025 la Encuesta sufrió un proceso de desfinanciamiento por parte del organismo nacional, lo que implicó la reducción de personal. No obstante esta situación, el operativo continúa desarrollándose gracias al compromiso del equipo de trabajo abocado a esta tarea, sumado al apoyo institucional de la Dipec y del Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Hacienda.

De esta manera, la EOH constituye una herramienta fundamental para el análisis del sector turístico, ya que permite medir el nivel de actividad hotelera en la provincia, analizar la evolución del turismo, generar indicadores clave para la toma de decisiones y contribuir al diseño de políticas públicas basadas en información confiable.