Entrega de certificado del concurso “Ciudades en Paz” a estudiante de la Escuela Marina Vilte

El intendente Municipal Raúl “Chuli” Jorge entregó el certificado de reconocimiento a la estudiante Isabela Bautista, alumna de la Escuela Municipal Nro. 1 “Marina Vilte”, por la participación destacable en el concurso “Ciudades en Paz”, a través de su dibujo que será expuesto en la ONU.

Luego de la entrega del certificado, el Intendente Municipal, Raúl “Chuli” Jorge destacó el significado del proyecto, “un verdadero orgullo acompañar esta iniciativa, impulsada con tanto compromiso y dedicación por nuestra querida Escuela Marina Vilte, abanderada de la Paz, que en ella se promueven diariamente valores fundamentales que fortalecen la construcción de ciudadanía, un trabajo esencial que se refleja también en la participación activa en este tipo de concursos”.

Luego, la directora de Educación, Érica Garcia resaltó el orgullo de realizar estos reconocimientos puesto que, en los últimos años 2024, 2025, estudiantes de la escuela municipal fueron premiados en el certamen, reflejando el compromiso con valores como la paz”.

Por su parte ,también “valoró el rol del equipo docente en acompañar a los alumnos de la escuela en sus procesos, remarcando la importancia de fomentar espacios de expresión artística, como el arte, que contribuyen al desarrollo integral de niños y jóvenes”.

Prosiguió, el director de Cultos y Relaciones Institucionales, Pedro Sato quien destacó la realización de la entrega de certificados a alumnos de la Escuela Marina Vilte, en el marco del concurso internacional “Ciudades en Paz”. Expresó su satisfacción al señalar que, “por segundo año consecutivo, una estudiante jujeña recibe una mención honorífica, especialmente el reconocimiento obtenido por una alumna de esta institución educativa, resaltando el valor histórico de la escuela, primera en Alto Comedero y pionera en fortalecer los vínculos con el resto de la ciudad. “Para quienes formamos parte de la familia municipal, es una gran alegría”, afirmó.

Por tal motivo, explicó “Isabela Bautista recibió su certificado otorgado por la Red de Alcaldes por la Paz, enviado desde Japón, junto a diversos obsequios conmemorativos, ya que su obra fue seleccionada entre numerosas propuestas presentadas en 2025, que alcanzó la instancia final del certamen y, al igual que ocurrió el año anterior con otra estudiante jujeña, será exhibida próximamente en el edificio de Naciones Unidas”.

Luego, Sato remarcó además“ la importancia de promover mensajes de paz en el contexto internacional actual, como Europa que atraviesa conflictos en distintas regiones del mundo, por lo que hoy más que nunca, el trabajo por la paz es fundamental”, sostuvo.

Por su parte, Isabela Bautista comentó la inspiración que la llevó a producir su obra, titulada “Mil sueños de niños por la paz, a través del cual eligió representar grullas como símbolo de deseos, esperanza y anhelo de un mundo en armonía”.

Asimismo, señaló que “su pintura incluye un monumento que recuerda a los niños afectados por la guerra y un paisaje natural que refleja el mundo que todos desean cuidar y preservar para las futuras generaciones”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/7wlnNbjbYcM