Gobierno. El Registro Civil realizará una jornada intensiva de documentación en San Pedro de Jujuy

El operativo de documentación será este jueves 16 de abril en el barrio Néstor Kirchner, desde las 9 de la mañana.

En el marco de las políticas de descentralización y cercanía territorial, el Registro Civil de Jujuy, en un trabajo articulado con la Municipalidad de San Pedro, llevará adelante un operativo integral de documentación este jueves 16 de abril.

La jornada se desarrollará en el barrio Néstor Kirchner, en el horario extendido de 9 a 17 horas, permitiendo que los vecinos puedan realizar trámites esenciales de identificación sin necesidad de traslados ni largas esperas.

Servicios y aranceles actualizados:

• DNI común: $10.000

• DNI exprés: $26.000

• Pasaporte común: $100.000

• Pasaporte exprés: $200.000

Desde la organización recordaron que los menores de 14 años deben concurrir acompañados por su padre o madre, presentando la Partida de Nacimiento original cuya fecha de emisión no supere el año de antigüedad.

Este operativo no es un hecho aislado, sino la ratificación de un compromiso político que prioriza la integración y el acceso a derechos en cada sector de la provincia. Al respecto, se destacó que la sinergia entre el Gobierno de Jujuy y la gestión municipal de San Pedro es la clave para brindar respuestas eficientes a las demandas de la ciudadanía.

«Ponemos en valor cada barrio de cada ciudad, transformando la gestión pública en soluciones reales. Donde hay una necesidad de identidad, hay un Estado presente trabajando de cara a su gente», reafirmó el director provincial del Registro Civil, Octavio Rivas.