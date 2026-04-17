Turismo gastronómico. «Jujuy a Punto: un ritual de altura», la gastronomía y los vinos de altura protagonizan la semana

Del 15 al 24 de mayo, Jujuy será epicentro de la gastronomía y el Torneo Federal de Chefs con ferias de vinos, chefs internacionales y charlas gratuitas.

Rito y el Gobierno de Jujuy presentaron hoy el lanzamiento oficial de “Jujuy a Punto: un ritual de altura”, una semana de la gastronomía que busca posicionar a la provincia como destino de referencia internacional en materia de turismo gastronómico. El acto se concretó en el Salón Éxodo del Cabildo ante referentes del sector público y privado.

El encuentro contó con la presencia del ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; la directora Provincial de Turismo, Sofía Van Balen Blanken; y la fundadora de Rito, Pía Graziosi. Por el sector privado, participaron el presidente de la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines (FEHGRA), Cristian Boglione, junto al socio de la institución, José Frías.

“Desde que empezamos a trabajar este proyecto, estábamos convencidos de que Jujuy va a ser una de las grandes capitales gastronómicas de Latinoamérica. La prueba es la cantidad de chefs y sommeliers de alto vuelo que se sumaron para venir a cocinar a nuestra provincia”, expresó Pía Graziosi, fundadora de Rito.

Del 15 al 24 de mayo, Jujuy será epicentro de la Gastronomía y el Torneo Federal de Chefs con ferias de vinos, chefs internacionales y charlas gratuitas.

Por su parte, el ministro Federico Posadas destacó: “Que ocho restaurantes locales compartan sus cocinas con chefs de todo el país y un invitado internacional como el peruano Aldo Yaranga es una muestra del momento que vive nuestra cocina”. En ese sentido, resaltó que cada menú estará maridado con etiquetas de las Rutas del Vino, buscando que el mundo descubra el potencial enoturístico de Jujuy.

La iniciativa de Rito trasciende lo gastronómico para convertirse en un espacio de intercambio entre productores, cocineros y la sociedad. A través de este «ritual», se busca revalorizar los productos del territorio y los saberes que construyen la identidad cultural del norte argentino, integrando cocinas internacionales, nacionales y locales.

La programación iniciará el 15 de mayo con una feria de productores en Plaza Vilca. Posteriormente, del 16 al 24 de mayo, se sucederán cenas exclusivas en establecimientos como Flor del Pago, Lanza, El Nuevo Progreso, Carlini, Ammá, Viracocha y Dávila, sumando una merienda especial en La Viandita Dulce.

Entre los hitos destacados se encuentran las rondas clasificatorias del Torneo Federal de Chefs 2026. Las competencias se realizarán el 18 de mayo en Tilcara (Quebrada y Puna) y el 20 de mayo en San Salvador de Jujuy (Valles y Yungas). Los equipos ganadores representarán a la provincia en la final nacional organizada por FEHGRA.

Por otro lado, el 21 de mayo se desarrollará el Foro de Gastronomía gratuito durante la mañana en el Cabildo. Por la tarde, la feria de los Vinos de Altura permitirá degustar etiquetas de los Valles Templados y la Quebrada. Estas actividades se complementan con talleres técnicos dictados por especialistas como Alma Cabral y Ana Irie los días 19 y 22 de mayo.

“La cocina es un motor de desarrollo. Con estas propuestas ponemos en valor el trabajo de nuestros bodegueros y productores”, completó Posadas.

Las entradas para las cenas están disponibles en Passline, mientras que el foro y las charlas son de acceso libre y gratuito.