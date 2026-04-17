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Sábado 18: cambio de lugar de las paradas de colectivos sobre Avenida Fascio

Jujuy

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informa a la población en general y a los señores conductores en particular, que debido a trabajos del personal de la empresa EJESA, en la vereda ubicada en Av. Fascio entre Lamadrid y Senador Pérez, se dispuso la reubicación de las paradas de colectivos de las líneas: 9, 13, 14, 22 y 31 de la empresa “El Urbano”, y estarán ubicadas en Av. Santibáñez entre Benito Bárcena y Ramírez de Velazco.

Este cambio iniciará el día sábado 18 a las 13 horas y se extenderá hasta el día domingo 19 hasta las 14 horas.

Por esta razón se solicita prestar especial atención a la señalización y al personal apostado en el sector.

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