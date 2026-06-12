Obra pública. Iniciaron las obras de las primeras viviendas para afiliados de APL en Alto Comedero

Sadir encabezó la puesta en marcha de la primera etapa del proyecto habitacional que contempla la construcción de 128 departamentos para trabajadores legislativos a través de una operatoria articulada entre el Gobierno y el gremio.

El Gobierno de Jujuy, a través del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), dio inicio a la construcción de 20 departamentos destinados a afiliados de la Asociación del Personal Legislativo (APL), en Alto Comedero. La obra corresponde a la primera etapa de un proyecto integral que contempla 128 unidades funcionales con infraestructura y servicios.

El acto fue encabezado por el gobernador Carlos Sadir, acompañado por el vicegobernador Alberto Bernis, autoridades del IVUJ, representantes gremiales y miembros de la empresa constructora responsable de los trabajos.

Durante la actividad, Sadir destacó que se trata de la primera obra habitacional que la Provincia pone en marcha junto a organizaciones sindicales que cuentan con terrenos propios. Explicó que el proyecto es resultado del trabajo conjunto entre el IVUJ, el gremio y el Estado provincial, y adelantó que se avanzará con iniciativas similares junto a otros sindicatos que ya suscribieron acuerdos para el desarrollo de viviendas destinadas a sus afiliados.

En tanto, Bernis calificó la jornada como “un hecho histórico” para los trabajadores legislativos y destacó la decisión política del Gobierno provincial de impulsar soluciones habitacionales mediante esquemas de articulación público-privada. Señaló que la iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre el Estado, los trabajadores y el sector privado, y resaltó que permitirá avanzar hacia una solución habitacional concreta para numerosas familias jujeñas.

Bernis sostuvo además que el proyecto no solo contribuye a cumplir el sueño de la casa propia, sino que también genera empleo, dinamiza la construcción y fortalece la economía provincial, al tiempo que mejora la calidad de vida de las familias beneficiarias.

Por su parte, el presidente del IVUJ, José Luis Paiquez, afirmó que el inicio de obra representa “un día muy importante dentro de este proceso” y remarcó que marca “el comienzo del sueño de la vivienda propia para los afiliados de APL”. Asimismo, recordó que el proyecto comenzó con la firma del convenio marco suscripto el año pasado y que desde entonces se trabajó de manera sostenida para llegar a esta instancia.

Paiquez explicó que el desarrollo integral contempla 128 departamentos de dos y tres dormitorios distribuidos en tres etapas, siendo esta primera fase de 20 unidades la que ya inició su ejecución. Además, destacó la importancia del compromiso de quienes ya accedieron a una vivienda, ya que ello permite al organismo reinvertir recursos y continuar generando oportunidades para nuevas familias jujeñas.

La obra forma parte de la política habitacional que impulsa el Gobierno de Jujuy con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda y acompañar el crecimiento y desarrollo de los trabajadores de la provincia.