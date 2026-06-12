Jujuy afianza lazos con la India para el desarrollo de su potencial minero

El ministro de Minería y el presidente de JEMSE recibieron la visita protocolar del embajador de la República de la India.

El ministro de Minería de Jujuy, José Gómez, junto al presidente de JEMSE, Exequiel Lello Ivacevich, recibieron la visita protocolar del embajador de la República de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y explorar nuevas oportunidades de cooperación e inversión en el sector minero provincial.

Durante el encuentro, las autoridades presentaron el potencial geológico y productivo de Jujuy, así como el trabajo que viene realizando la provincia para consolidar un modelo de desarrollo minero basado en la seguridad jurídica, la sostenibilidad ambiental y la articulación con las comunidades.

Al respecto, el ministro José Gómez destacó que “mantuvimos una reunión muy fructífera con el embajador de la India, este país que demostró un gran interés por conocer el potencial minero de Jujuy y las oportunidades que ofrece nuestra provincia para el desarrollo de proyectos estratégicos. Aspiramos a seguir fortaleciendo las relaciones comerciales y de cooperación, generando vínculos que permitan atraer inversiones y promover el crecimiento de nuestra industria”.

Asimismo, el funcionario señaló que “la India es hoy un actor clave en la demanda global de minerales críticos y también un referente en el desarrollo tecnológico e industrial. Poder avanzar en una agenda común representa una gran oportunidad para mostrar al mundo el potencial de Jujuy, fortalecer la cadena de valor minera y seguir impulsando el desarrollo económico y la generación de empleo para los jujeños”.

Durante la reunión también se expusieron las ventajas competitivas de la provincia y el marco de previsibilidad que ofrece Jujuy para las inversiones, consolidándola como uno de los principales destinos para el desarrollo de proyectos vinculados a los minerales estratégicos que demanda la transición energética global.