Economía Comunitaria . Desarrollo Humano fomenta talleres gratuitos para fortalecer emprendimientos locales

En El Bananal, Lozano y Cusi Cusi se dictarán las capacitaciones a emprendedores, brindando conocimientos y herramientas para el desarrollo de proyectos productivos.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Fortalecimiento Económico y la Coordinación de Economía Comunitaria, de la Secretaría de Desarrollo Integral, llevará adelante una nueva agenda de capacitaciones destinadas a emprendedoras y emprendedores de distintos puntos de la provincia, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para potenciar iniciativas productivas, emprendimientos y generar oportunidades de desarrollo económico.

Las actividades comenzarán el próximo martes 16 de junio con el Taller de Ecojeans y Marroquinería, que se desarrollará de 14 a 17 horas en el salón de la «Casa Común -La Salita-«. Manzana 69 lote 4, en la localidad de El Bananal. La propuesta busca promover la reutilización de materiales textiles y el aprendizaje de técnicas aplicadas a la confección de productos de marroquinería.

La capacitación continuará el jueves 18 junio, de 16 a 19 horas, en el Centro Vecinal de Lozano, donde se dictará una nueva edición del Taller de Ecojeans y Marroquinería, acercando conocimientos y herramientas a vecinos y vecinas interesados en fortalecer sus emprendimientos.

Asimismo, el viernes 19 junio se realizará una jornada de talleres para emprendedores en el C.I.C. de Cusi Cusi, de 10 a 18 horas. Durante la jornada se brindarán espacios de formación y acompañamiento orientados al desarrollo de proyectos productivos y al fortalecimiento de la economía comunitaria.

Las actividades son gratuitas y están destinadas al público en general. Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

Estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Humano para promover la inclusión económica, el desarrollo local y el fortalecimiento de los emprendimientos en todo el territorio provincial.