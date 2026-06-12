La Comisión de Igualdad de Género recibió a organizaciones de la diversidad y analizó proyectos vinculados a sus derechos

En el Salón Padilla de la Legislatura de Jujuy se reunió la Comisión de Igualdad de Género, en una jornada de trabajo que incluyó dos encuentros con organizaciones de la diversidad sexual. Durante la actividad se abordaron iniciativas relacionadas con la Marcha del Orgullo y con el proyecto de cupo laboral trans, en el marco de una política impulsada por la comisión para fortalecer la participación ciudadana y abrir las puertas de la Legislatura a distintos sectores de la comunidad.

La primera reunión estuvo vinculada a la organización de la próxima Marcha del Orgullo, prevista para el 27 de junio, mientras que la segunda convocó a organizaciones y referentes de la diversidad para debatir sobre la implementación de un cupo laboral trans en la provincia y otras problemáticas que atraviesa el colectivo.

Al finalizar la jornada, la presidenta de la comisión, Natalia Morales, destacó la amplia participación de organizaciones y señaló que pasaron más de 60 personas de distintas organizaciones y sectores de las diversidades, lo que consideró una muestra de la importancia de generar espacios institucionales de escucha y debate.

La legisladora sostuvo que los testimonios y aportes realizados durante el encuentro permitieron visibilizar una problemática histórica. En ese sentido, afirmó que existe una deuda histórica con los colectivos de la diversidad sexual y particularmente con el acceso al empleo para las personas trans.

Morales explicó que durante el plenario se expusieron distintas situaciones de vulnerabilidad vinculadas a la discriminación laboral, el acceso a la vivienda, la salud y la educación. Según indicó, muchas de las organizaciones remarcaron que la falta de oportunidades laborales empuja a numerosas personas a situaciones de extrema precariedad.

Asimismo, la diputada consideró que el contexto nacional actual genera preocupación entre las organizaciones presentes. Al respecto, señaló que varios participantes manifestaron inquietud frente a discursos y políticas que consideran discriminatorias hacia el colectivo LGBTIQ.

Respecto al proyecto de cupo laboral trans, Morales destacó la voluntad expresada durante la reunión para avanzar en su tratamiento legislativo. Hay intención y voluntad de poder avanzar en este proyecto de ley que es tan necesario y urgente y que no puede demorar más, sostuvo.

En relación con la primera reunión de la jornada, la legisladora explicó que integrantes de la organización de la Marcha del Orgullo solicitaron el acompañamiento institucional de la Legislatura para la edición de este año. En ese marco, indicó que los distintos bloques que integran la comisión expresaron su acuerdo para impulsar una declaración de apoyo a la iniciativa.

Finalmente, Morales realizó un balance positivo de la actividad y destacó que la comisión está cumpliendo con el objetivo planteado desde el inicio de su gestión. Se está cumpliendo lo que hemos planteado desde la comisión: abrir las puertas a las problemáticas urgentes y a la agenda de las mujeres, los feminismos y los sectores de la diversidad, afirmó.

Por su parte, Laureano Marina Vilte, integrante del Movimiento Ailén Chambi, asesor legal de la organización y miembro de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, valoró la convocatoria realizada por la Legislatura y destacó la participación de representantes de todos los bloques políticos.

Hay que celebrar que todos los bloques hayan tenido una participación y que nos hayan podido escuchar, expresó, al tiempo que explicó que la reunión permitió plantear necesidades organizativas y solicitar el acompañamiento institucional para la próxima marcha.

Vilte remarcó que la Marcha del Orgullo constituye un espacio de visibilización de problemáticas que afectan al colectivo de la diversidad. Entre ellas mencionó la necesidad de avanzar en políticas públicas de prevención de la discriminación y en herramientas legislativas que garanticen mayores niveles de protección e inclusión.

Además, agradeció la disposición de los legisladores para escuchar las demandas del sector y destacó la importancia de que las políticas debatidas en la Legislatura tengan impacto en la vida cotidiana de las personas.

A su turno, Sara Correa, coordinadora general de la Fundación Damas de Hierro, participó del encuentro para respaldar el proyecto de cupo laboral trans y compartir la realidad que atraviesan muchas personas del colectivo.

Correa explicó que las organizaciones vienen acompañando distintas iniciativas legislativas vinculadas a esta temática y consideró fundamental que el debate continúe avanzando dentro de la Legislatura.

Es importante que se escuchen las voces de las compañeras que están peleando y luchando por un puesto de trabajo, afirmó.

Asimismo, destacó que muchas personas trans enfrentan dificultades para acceder al empleo formal, la vivienda y los servicios de salud, por lo que consideró que el tratamiento de este proyecto representa una herramienta concreta para promover la inclusión y ampliar derechos.