Articulación de políticas públicas. Desarrollo Humano: reunión con comisionados municipales para fortalecer el trabajo territorial

Durante el encuentro se realizó un diagnóstico de la situación actual, lo que permitió identificar necesidades y establecer prioridades específicas para cada comunidad.

El Ministerio de Desarrollo Humano llevó adelante una reunión con comisionados municipales con el objetivo de abordar temas vinculados a las distintas áreas del organismo y coordinar acciones conjuntas en el territorio.

Durante el encuentro se desarrolló una mesa de trabajo en la que se realizó un diagnóstico de la situación actual de cada localidad, lo que permitió identificar necesidades y establecer prioridades específicas para cada comunidad.

De la jornada participaron la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, junto a los comisionados municipales de Barrios, Pumahuasi y Puesto del Marqués, Rubén Armella, Héctor Martiarena y Fernando Cusi, acompañados por sus respectivos equipos técnicos: Daniel Mamaní, secretario de Cieneguilla; Rodrigo Rioja, de Puesto del Marqués; Manuel Mamaní, vocal de Pumahuasi, y Alfredo Tinte, referente de la Puna.

La instancia promovió el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del trabajo articulado entre el Ministerio y las comisiones municipales, con el propósito de avanzar en políticas públicas que den respuesta efectiva a las realidades territoriales.