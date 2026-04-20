El Cabildo será sede de un conversatorio sobre el proceso fundacional de San Salvador de Jujuy

La charla “Proceso fundacional de San Salvador de Jujuy” es organizada por el Colegio de Profesores de Historia de Jujuy.

El Colegio de Profesores de Historia de Jujuy invita a la comunidad a participar del conversatorio “Proceso fundacional de San Salvador de Jujuy”, que se realizará el miércoles 22 de abril a las 18 horas en el Salón Belgrano del Cabildo.

La actividad estará a cargo de la presidenta de la institución, Anahí Gareca, junto a Yesica Ramos, quienes abordarán los antecedentes históricos previos a la fundación de la ciudad en 1593, proponiendo una mirada reflexiva sobre los distintos actores que formaron parte del proceso.

En este sentido, se pondrá especial énfasis en sectores históricamente menos visibilizados, como los pueblos originarios, y su rol frente al avance de la conquista española.

El conversatorio es libre y gratuito, destinado a todo el público en general, con una invitación especial a estudiantes y personas interesadas en la historia local.

Desde el Colegio destacaron que estas iniciativas forman parte de un ciclo anual de encuentros que busca revalorizar la historia de Jujuy, en articulación con fechas significativas del calendario provincial.