SECOTyH. La regularización de lotes avanza en Puna y Quebrada

Ordenamiento Territorial y Hábitat realizó operativos de regularización dominial de lotes en Abra Pampa, y esta semana estará en Tilcara y Maimará.

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), avanza en la regularización dominial en distintos puntos de la provincia: recientemente, estuvo en Abra Pampa, e inicia esta semana operativos en Tilcara y Maimará.

Equipos técnicos y administrativos de la Dirección de Regularización Dominial de la SECOTyH realizaron operativos en los barrios Luján, Islas Malvinas, 23 de Agosto y 31 de Agosto en Abra Pampa.

Eduardo Cazón, secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat explicó que los trabajos incluyeron relevamientos en los barrios mencionados, solicitud de documentación y firma de declaraciones juradas. “Estas acciones se enmarcan en el proceso de control y regularización de lotes fiscales que venimos impulsando”, expresó, y valoró el accionar resaltando que “es fundamental no solo para brindar seguridad jurídica sino que también consolida derechos para una vida digna”.

El objetivo es que las familias, cumpliendo con lo requerido por la normativa vigente y una vez verificada su documentación y la habitabilidad en el lote por el personal del organismo, puedan acceder al certificado de adjudicación del inmueble que habitan.

Cazón adelantó que esta semana, en el marco del plan de escrituración “Mi lote, en regla”, se desarrollarán procedimientos de regularización dominial en Maimará y Tilcara. “Tenemos programada una visita a estas localidades en las que realizaremos relevamientos, inspecciones y firma de compromisos de pago”, explicó el funcionaro. “Es necesario, en primer lugar, verificar la habitabilidad de los inmuebles y reunir la documentación necesaria para que las familias puedan acceder y firmar un plan de pago y así avanzar hacia la escritura de sus hogares”, reforzó.

“Mi lote, en regla” posibilita que familias jujeñas puedan acceder a la escritura de los lotes fiscales urbanos donde han construido sus hogares a través del pago de cuotas accesibles; además, las cuotas que pagan las familias se incorporan a un sistema solidario para financiar obras públicas en distintos sectores de la provincia.

Para conocer cómo acceder al plan de escrituración o tramitar el certificado de adjudicación de lotes fiscales, la ciudadanía puede acercarse a las oficinas de la Secretaría ubicadas en Alte. Brown 792, en San Salvador de Jujuy.

Además, puede realizar consultas y conocer requisitos de cada trámite a través del ChatBot de Whatsapp al 388-4639901 o ingresando a secotyh.jujuy.gob.ar.