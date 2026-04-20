Gastón Millón: “Estamos convencidos que tenemos un brillante futuro”

En ese contexto, el presidente del Concejo Deliberante expresó: “Estamos festejando el cumpleaños de la ciudad de San Salvador de Jujuy, 433 años desde que Francisco de Argañaraz tuviera el coraje de poder llegar a estos parajes y fundarla por orden no solamente del Virrey, sino también del Gobernador de Tucumán. Un gran esfuerzo que llevó adelante él con los soldados y las familias que trajo para colonizar por primera vez esta zona, también un esfuerzo financiero, porque fue él quien financió esta expedición”.

Asimismo, Gastón Millón remarcó: “Jujuy es ejemplo de perseverancia, de coraje, de insistir y de realmente tener esa identidad luchadora desde ese momento hasta el día de hoy”.

Finalmente, el titular del cuerpo legislativo reflexionó: “Creo que podemos decir que hemos seguido el ejemplo de ellos, esa constancia, esas ganas, ese avanzar a pesar de todo. Tenemos nuestra identidad, respetamos la historia, la cultura, la diversidad y, sobre todo, estamos convencidos desde hace bastante tiempo que tenemos un brillante futuro”, concluyó.

Un hito para la Ciudad

Durante el acto oficial, se vivió un momento histórico para el patrimonio municipal: el Gobernador de la provincia realizó la entrega formal de la escritura de posesión de la Plaza Argañaraz al intendente capitalino.

Al respecto, el Arq. Raúl Jorge agradeció el gesto con énfasis: “Este espacio, cuya titularidad pertenecía al Gobierno Provincial, lo vengo solicitando hace más de 10 años. El busto de Argañaraz, que tiene más de 30 años, ha venido a encontrar su lugar definitivo en esta plaza adoptada por los vecinos. Muchísimas gracias Gobernador; la ciudad le agradece este gesto”.

El presidente del Concejo Deliberante estuvo acompañado por los concejales: Néstor Barrios, Blanca Ontiveros, Ramiro Tejeda, Gustavo Martínez, Graciela Carrasco, Brenda Carabajal y Roberto Díaz.

https://youtu.be/jKA_XrYRdps