Trabajo en territorio. Gobierno de Jujuy: más de 120 atenciones en un solo día en Rinconadillas

El Estado, a través de los ministerios de Salud y Minería, desplegó un operativo que acercó atención médica, estudios y gestiones para las comunidades de la zona.

El Gobierno de Jujuy llevó adelante un operativo integral en Rinconadillas, a través de los ministerios de Salud y Minería, acercando atención, controles y gestiones esenciales a vecinos y vecinas, priorizando el acceso y la cercanía, y contando también con la participación de comunidades aledañas como Tusaquillas y Sausalito.

Durante la jornada se concretaron más de 120 prestaciones sanitarias, resolviendo en el lugar consultas y estudios sin necesidad de traslados. Se realizaron atenciones en ginecología, obstetricia, odontología, laboratorio y acompañamiento de trabajo social, además de las consultas médicas. Esta estrategia permitió dar soluciones inmediatas y ordenar el seguimiento de cada caso.

La jornada contó además con acceso a la actualización de documentación y trámites, simplificando gestiones y con el trabajo articulado del Hospital «Nuestra Señora del Rosario» de Abra Pampa, agentes sanitarios de las comunidades y el acompañamiento de actores del sector privado que colaboraron con la logística para garantizar la llegada a la zona.

Estas acciones forman parte de una política sostenida del Gobierno de Jujuy para fortalecer la presencia del Estado en cada rincón de la provincia, priorizando la prevención, el acceso y el acompañamiento directo a la comunidad.