Ministerio de Hacienda y Finanzas: convocatoria a expresiones de interés

Se abre la recepción de expresiones de interés para la consolidación técnica y el estudio de impacto ambiental del tramo clave de la RP 1, con el objetivo de potenciar la conectividad vial entre la RN 34 y el noreste jujeño.

La Secretaría de Programas y Proyectos Estratégicos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Jujuy – República Argentina, invita a firmas consultoras a presentar expresiones de interés para la realización del “Proyecto básico consolidado para la obra: Ruta Provincial N° 1 – Tramo: empalme RN N° 34 (San Pedro) – empalme RN N° 34 (Norte de Caimancito) / ESIAS”.

El trabajo comprende la optimización del diseño geométrico, capacidad estructural, funcionamiento hidráulico, seguridad vial y el estudio de impacto ambiental y social (EsIAS). El proceso se realizará mediante el método de Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC) bajo regulaciones del Banco Mundial.

Las firmas interesadas deberán acreditar experiencia en la elaboración de proyectos ejecutivos de obras de similar envergadura y naturaleza en los últimos diez años. La documentación completa, incluyendo la solicitud y sus Términos de Referencia, se encuentra disponible para su consulta en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1fJzUAg3k1WDIPO6-NqzzApkDMHMrSn2R

Por dudas o consultas, los interesados pueden dirigirse al correo electrónico [email protected].

Por último, se informa que las expresiones de interés se recibirán hasta el 6 de mayo de 2026 a las 13:00 horas por el correo mencionado y/o en el domicilio de la Secretaría, sito en calle República del Líbano N° 226, 1° piso, Barrio Gorriti, San Salvador de Jujuy – Provincia de Jujuy.