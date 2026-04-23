Concejales recibieron a funcionarios municipales del área de Hacienda

En este sentido, visitaron el Concejo Deliberante la secretaria de Hacienda, Lic. Agustina Apaza, quien asistió junto a su equipo de trabajo, integrado por la Directora de Presupuesto, Teresa Cáceres; la Subtesorera General, Romina Montiel; y la Contadora General, Romina Sánchez.

Al respecto, el concejal Ramiro Tejeda expresó: “Fue una semana intensa de trabajo en todo lo que tiene que ver con una problemática que nos está afligiendo, que tiene que ver con el cierre de los negocios que se está dando en todo el país, no solo la realidad de San Salvador, de la provincia, sino fundamentalmente del país.”

“Hemos recibido a funcionarios de la secretaría de hacienda –continuó Ramiro Tejeda-, nos han aclarado algunas cuestiones, no solo al bloque oficial, sino también a los otros bloques, que tienen que ver con las cuestiones presupuestarias y el trabajo que se hace desde la secretaría de Hacienda”.

Por otro lado, el edil radical añadió: “El jueves participé de lo que fue la FENOA, el Foro Económico del Norte Argentino. El miércoles recibimos en el Concejo Deliberante a los comerciantes de San Salvador que están nucleados dentro de la Cámara Empresaria de San Salvador y este viernes hemos podido llegar a algunas conclusiones que tienen que ver con un principio de acuerdo con el Ejecutivo Municipal, para rever lo que es la tasa de seguridad e higiene”.

En este sentido, Tejeda agregó: “Una de las cuestiones que nos plantearon desde el Ejecutivo Municipal es llegar a generar un alivio fiscal para quienes hoy son comerciantes formales y que están viviendo una situación compleja en lo que tiene que ver con el comercio informal, con lo que fue la apertura deliberada -entiendo yo de la economía- que ha generado una competencia desleal para con la industria y con el comercio de nuestro país”.

Por último, Ramiro Tejeda remarcó: “Estamos trabajando, hemos llegado a un principio de acuerdo para rever la tasa y generar un alivio fiscal para los comerciantes formales de la ciudad de San Salvador de Jujuy”.

También estuvieron presentes en la reunión de la comisión de Finanzas y Economía, el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, más los ediles Néstor Barrios, Anahí Paredes, Gustavo Martínez, Roberto Díaz, Keila Zequeiros, Liliana Giménez y Graciela Carrasco.

https://youtu.be/cFssCZ8cxpo