La Comisión de Igualdad y Género recibió el informe de implementación de la Ley Iara

En el ámbito de la Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género de la Legislatura de Jujuy, se llevó a cabo la presentación del informe de implementación de la Ley Iara, a cargo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, encabezado por su presidenta Lourdes Navarro, junto a su equipo técnico.

La reunión se desarrolló en el salón Marcos Paz y estuvo presidida por la legisladora Natalia Morales. La actividad se enmarca en lo establecido por la normativa vigente, que dispone la obligación de informar a la Legislatura sobre las acciones desarrolladas.

En ese contexto, Navarro explicó que, tal como lo establece la Ley Iara, deben rendir cuentas sobre todas las acciones realizadas desde el Consejo. Asimismo, precisó que el informe fue elevado formalmente y luego expuesto ante la comisión.

El documento presentado refleja el trabajo sostenido desde la provincia en materia de políticas públicas de género, en un contexto que, según se destacó, presenta desafíos a nivel nacional. En esa línea, el informe da cuenta de la implementación de la Ley Iara, sancionada en 2020 y actualizada en 2022, como una herramienta clave para prevenir, erradicar y sancionar las violencias por motivos de género, en el tránsito desde una situación de emergencia hacia la consolidación de una política de Estado.

Durante la exposición, se detallaron las principales líneas de acción del Consejo, organizadas en ejes como atención integral, prevención y promoción, autonomía económica y fortalecimiento institucional. Asimismo, se incluyeron programas específicos como Carnaval sin Violencia, Lo virtual es real e iniciativas vinculadas a la formación en el marco de la Ley Micaela, entre otros.

Navarro remarcó además la importancia del trabajo articulado: Es una temática transversal a cualquier ideología, que debemos trabajar entre todos como sociedad, y destacó la participación de distintos actores institucionales, organizaciones sociales, municipios y organismos internacionales en la construcción de estas políticas.

En ese sentido, el informe también incorpora información presupuestaria, el alcance territorial de los programas y la red de asistencia, que incluye 19 centros de atención a víctimas de violencia de género en toda la provincia, además de áreas específicas como alto riesgo, trata y femicidios.

Por otra parte, la presidenta del Consejo valoró el intercambio con los legisladores y señaló que los aportes realizados ayudan a crecer y fortalecer las políticas públicas, en el marco de un abordaje que requiere respuestas integrales y sostenidas en el tiempo.

Finalmente, Navarro agradeció a la comisión por el espacio brindado y puso a disposición toda la información presentada, y reafirmó el compromiso de la provincia de sostener estas políticas públicas de protección hacia las mujeres y personas de la diversidad, como base para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.