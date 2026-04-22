La Secretaría de Trabajo impulsa una agenda de empleo, diálogo y capacitación

Jujuy avanza con políticas orientadas a la generación de empleo genuino, la capacitación laboral y el fortalecimiento del diálogo institucional con los distintos sectores.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Trabajo, planifica una serie de acciones orientadas al desarrollo del empleo y la ampliación de derechos laborales, tanto en el sector público como en el privado.

El secretario de Trabajo, Freddy Berdeja, señaló que el objetivo central es fortalecer el rol del Estado en materia laboral: “Con un Estado presente vamos a garantizar más derechos para los trabajadores y las trabajadoras, tanto del ámbito público como del privado”.

En ese marco, anticipó la implementación de políticas activas destinadas a la generación de empleo genuino. “En un contexto económico complejo, vamos a promover nuevas fuentes de trabajo a través de herramientas como la Academia de Oficios”, indicó.

Asimismo, remarcó la continuidad de acciones para prevenir y erradicar la violencia laboral en la administración pública y los municipios, promoviendo ámbitos de trabajo seguros y respetuosos.

Berdeja también destacó la importancia del diálogo institucional permanente, en línea con lo planteado por el gobernador Carlos Sadir: “Las puertas de la Secretaría de Trabajo están abiertas y continuaremos recibiendo a los distintos sectores”.

Finalmente, reconoció el contexto económico actual nacional y reafirmó el compromiso del Gobierno de Jujuy de acompañar a los trabajadores mediante políticas de capacitación y fortalecimiento del empleo, promoviendo acuerdos que brinden previsibilidad y estabilidad en el tiempo.