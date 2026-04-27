Alimentación saludable. Relevamientos en instituciones educativas para impulsar huertas escolares en 2026

Con el proyecto Huertas Agroecológicas se promueve alimentación saludable y siembra agroecológica en escuelas.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, continúa con las tareas para promocionar la alimentación saludable, la siembra agroecológica y el cuidado del ambiente en escuelas públicas de nivel inicial, primario y secundario impulsando la instalación y la mejora de huertas escolares.

Estas tareas se realizan en el marco del Proyecto Huertas Agroecológicas de la Dirección de Alimentación Saludable. Desde el comienzo del ciclo lectivo se realizaron visitas diagnósticas a instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario con el propósito de relevar el estado de situación y el avance de sus huertas institucionales, además de planificar las acciones que se desarrollarán durante el presente año. Las actividades forman parte de una estrategia de acompañamiento y fortalecimiento de los espacios productivos y pedagógicos que funcionan dentro de las escuelas.

Las recorridas estuvieron a cargo de integrantes del equipo técnico del Proyecto Huertas, quienes trabajaron junto a directivos, docentes y alumnas y alumnos para observar las condiciones generales de cada huerta, identificar necesidades específicas y proyectar nuevas líneas de trabajo. Durante las visitas se evaluaron aspectos relacionados con la preparación del suelo, organización de los canteros, cultivos existentes, herramientas disponibles y posibilidades de ampliación de los espacios destinados a la producción.

Las visitas diagnósticas se llevaron a cabo en la Escuela Nº 190 “Dr. Macedonio Graz” de barrio Huaicos, Jardín Independiente Nucleado (JIN) 6 de barrio Luján, Escuela N° 79 “Dr. Estanislado Zeballos” de barrio Gorriti, JIN 16 escuela Nº 68 “Mtra. Concepción Cicarelli” barrio Ciudad de Nieva, Bachillerato Nº 16 “Paso de Jama” de barrio Huaicos, Escuela Nº 28 “Presidente Avellaneda” de barrio Bajo la Viña, Escuela 417 “Presbítero Juan Roberto Moreno” de barrio San Pedrito, Jardín Independiente Nucleado 17 de la Escuela Nº 223 “Arzobispo José M. Mendizábal” barrio San Pedrito, Escuela Nº 14 “Juan Bautista Alberdi” barrio San Pedrito, Escuela Nº 302 “Estados Unidos de Brasil” de la localidad de Guerrero, Escuela Nº 407 “Prof. Pablo Arroyo” de barrio Malvinas, Escuela Municipal Nº1 “Marina Vilte” de Alto Comedero, Escuela Nº 223 “Arzobispo José M. Mendizábal” de barrio San Pedrito, Escuela Nº 235 “Provincia de Chubut” de la localidad de Yala, Escuela Nº 435 “Prof. Humberto Justo Agüero” de barrio Alto Comedero, Jardín Independiente Nucleado (JIN) 2 de barrio Chijra, Escuela Nº 436 “Dip. María del Pilar Bermúdez” de Alto Comedero y la Escuela Secundaria Rural Nº 1.

Asimismo, estos encuentros permitieron generar instancias de diálogo e intercambio con las comunidades educativas, promoviendo la participación activa de todos los actores involucrados en el desarrollo de las huertas. En este sentido, se destacó el compromiso de las instituciones por sostener propuestas vinculadas a la educación ambiental, la alimentación saludable y el aprendizaje práctico a través del contacto directo con la naturaleza.

Las visitas diagnósticas también tuvieron como finalidad diseñar un plan de trabajo para el año, contemplando las particularidades de cada establecimiento educativo y priorizando acciones que permitan fortalecer el funcionamiento de las huertas como herramientas pedagógicas integrales. Entre las propuestas previstas se encuentran capacitaciones, acompañamiento técnico, entrega de semillas de estación y actividades orientadas a promover prácticas sustentables y el cuidado del ambiente.