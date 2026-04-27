Día Grande de Jujuy. El gobernador encabezó la conmemoración del 205º aniversario de la Batalla de León

La ceremonia, desarrollada en León, recordó la heroica victoria de los gauchos jujeños frente a las fuerzas realistas el 27 de abril de 1821, un hito fundamental en las guerras de independencia conocido popularmente como el «Día Grande de Jujuy».

En una jornada marcada por el fervor patriótico y el reconocimiento histórico, el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, encabezó este lunes los actos centrales por el 205º aniversario de la Batalla de León.

En ese marco, el mandatario destacó la importancia de mantener viva la memoria de aquellos paisanos que, bajo el mando del coronel José Ignacio Gorriti, lograron derrotar a las tropas realistas del coronel Juan Guillermo Marquiegui.

«Es una manera de honrar su memoria y acompañar a toda la comunidad de León. Es un día muy importante porque se trata de una gesta libertadora que hoy nos permite disfrutar de esta Argentina», expresó el gobernador.

Sadir subrayó además la particularidad histórica de la región, recordando que, incluso después de la Declaración de la Independencia, el territorio jujeño continuó siendo un escenario de combate crucial para sostener la integridad nacional frente al avance español.

La conmemoración contó con una amplia representación de los tres poderes del Estado y diversas instituciones civiles, destacándose entre las autoridades presentes el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Mariano Miranda, y la jueza María Mercedes Arias, por el Poder Judicial.

Representando al Gabinete Provincial, asistieron los ministros Normando Álvarez García, de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos; Daniela Teseira, de Educación; y Marta Russo Arriola, de Desarrollo Humano; junto al intendente de Yala, Santiago Tizón. Asimismo, participaron del evento funcionarios legislativos, jefes de fuerzas de seguridad nacional y provincial, y autoridades militares.

Tras las alocuciones oficiales, la localidad de León fue escenario del tradicional desfile que reunió a la comunidad educativa y civil. Participaron alumnos de instituciones de León, Yala, Lozano y San Salvador, quienes marcharon junto a efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad.

El cierre de la jornada estuvo protagonizado por las asociaciones gauchas, cuyo paso reafirmó el vínculo cultural y el legado de los hombres y mujeres que, hace más de dos siglos, defendieron la soberanía en las tierras del norte argentino.