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Celebrarán el Día Internacional del Jazz con una noche de lujo en el Cine Select

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en conjunto con Jazz Club Jujuy, invita a la familia a disfrutar de una velada para conmemorar el Día Internacional del Jazz, a través de un espectáculo de primer nivel que reunirá a destacados referentes del género y talentos locales. La cita será el día jueves 30 de abril a las 21 horas en el Cine Teatro Municipal Select (Alvear 665).

Desde la administración del Cine Select, se destacó que en el escenario brillarán dos figuras indiscutidas del jazz argentino: Oscar Giunta y Juan Cruz de Urquiza, reconocidos por su amplia trayectoria junto a grandes exponentes del género y su proyección internacional.

Los músicos mencionados, estarán acompañados por un seleccionado de músicos de excelencia como Leo Goldstein, Elisa Stella, Matías Saluzzi y Alomías Lizárraga.

La noche también contará con una presentación especial del Dúo Batallanos Marcos, ganadores del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, quienes aportarán una propuesta innovadora de fusión jazz-folk, combinando talento y raíces en un mismo escenario.

Como broche de oro, se sumarán grandes invitados; Ismael Jordá, Juanjo Díaz, Cristian Torres, Julio Rocha, Máximo Sánchez de Bustamante y Luis Escalera, quienes garantizarán una experiencia artística diversa y de alto nivel.

Finalmente, el evento cuenta con el acompañamiento de “El Arte de la Mezcla”, equipo técnico de Jazz Club Jujuy, que aportará calidad sonora a una noche que promete ser vibrante, emotiva y cargada de magia. Las entradas estarán disponibles en puerta.

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