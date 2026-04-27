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Fortalecen el diálogo con gremios para avanzar en la agenda laboral

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Fortalecen el diálogo con gremios para avanzar en la agenda laboral

La Secretaría de Trabajo consolida espacios de encuentro con sindicatos para canalizar demandas y coordinar acciones en la provincia.

Avanzar en una agenda laboral sostenida es uno de los ejes de gestión del Gobierno de Jujuy, que a través de la Secretaría de Trabajo continúa impulsando reuniones con distintos gremios.

En ese marco, el secretario de Trabajo y Empleo, Freddy Berdeja, ya mantuvo encuentros con representantes de ATE, SOEME, UTA, UTEDyC y UPCN, en las oficinas de calle San Martín, con el objetivo de escuchar planteos y articular respuestas conjuntas.

“El gobernador Carlos Sadir nos pidió sostener un diálogo abierto, continuo y permanente con los sindicatos. Por eso, les transmitimos a los dirigentes que pueden acercarse sin necesidad de solicitar audiencia previa”, expresó Berdeja.

Durante las reuniones, los representantes gremiales expusieron diversas situaciones vinculadas a la órbita de Trabajo y Empleo. “Tomamos nota de cada planteo y asumimos el compromiso de avanzar en su abordaje”, indicó el funcionario.

Asimismo, remarcó que la Secretaría mantiene sus puertas abiertas para todos los sindicatos y destacó el trabajo articulado con el Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, a cargo de Normando Álvarez García, para dar respuesta a las distintas demandas.

Entre los temas abordados, mencionó que desde SOEME se plantearon situaciones vinculadas a auxiliares administrativos del Ministerio de Educación; UTA solicitó avanzar en una instancia de diálogo con la Cámara de Transporte; mientras que UTEDyC presentó inquietudes relacionadas con expedientes en curso, los cuales serán agilizados.

Finalmente, Berdeja aseguró que se dará continuidad a esta dinámica de trabajo conjunto. “Estamos al tanto de las distintas situaciones y vamos a gestionar cada una de ellas para avanzar en soluciones concretas”, concluyó.

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