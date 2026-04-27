Promoción y prevención. Comenzó la Semana de Vacunación en las Américas 2026

Se realiza hasta el sábado 2 de mayo y tiene como objetivo completar esquemas de vacunación en personas de todas las edades.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que desde el sábado 25 de abril se lleva adelante la 24° Semana de Vacunación en las Américas (SVA) y de la 15° Semana Mundial de la Inmunización (SMI), iniciativa que apunta a fortalecer el compromiso con la vacunación en todas las etapas de la vida, siendo una herramienta vital, segura y gratuita para la erradicación de enfermedades.

Con el lema «Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos», la propuesta de alcance internacional remarca que la vacunación es un derecho de todas las personas cuyo beneficio impacta en la propia salud mientras redunda a nivel comunitario.

En Jujuy, por decisión del Gobierno de la Provincia, se sostienen las acciones y estrategias que permiten el trabajo de los equipos de Atención Primaria y de vacunadoras y vacunadores en cada región del territorio. Por ello, la vacunación está a disposición todos los días del año en postas sanitarias, CAPS, y hospitales de la red provincial, en vacunatorios fijos habilitados, en operativos sanitarios tanto en zonas rurales como urbanas, en rastrillajes y durante las campañas masivas que facilitan el acceso de la población.

Para la vacunación, solo se debe presentar DNI y Carnet para que el equipo pueda chequearlo y aplicar las dosis requeridas.