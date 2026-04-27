Charla Abierta . Difunden la historia de la Bandera Nacional de la Libertad Civil en el Cabildo de Jujuy

Este miércoles a las 18 de abril El Cabildo recibirá una charla abierta sobre la Bandera Nacional de la Libertad Civil y el legado de Belgrano.

Con el objetivo de visibilizar la importancia de este símbolo y su valor en el Patrimonio Histórico, el miércoles 29 de abril se llevará a cabo la charla “La Bandera Nacional de la Libertad Civil, Símbolo Patrio Histórico”. La actividad tendrá lugar en el Salón Éxodo del Cabildo de Jujuy y contará con la participación de especialistas del Instituto Belgraniano.

Este miércoles a las 18, el Salón Éxodo del Cabildo recibirá una charla abierta sobre el legado de Belgrano y el valor de la Bandera Nacional.

Durante el encuentro se propondrá un recorrido por la relevancia de la Bandera Nacional entregada por Manuel Belgrano al pueblo jujeño en 1813, como reconocimiento al sacrificio de la provincia tras la Batalla de Salta. También se abordará su vigencia como patrimonio histórico y su significado en relación con la Libertad Civil.

La iniciativa apunta a que tanto residentes como visitantes puedan conocer el origen y la historia de este emblema, considerado la única bandera conservada de la época de la independencia y entregada por el propio Belgrano al Cabildo de la ciudad.