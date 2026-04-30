Aniversario. Sadir participó del 130° aniversario de la Escuela «General Manuel Belgrano»

La histórica institución celebró un nuevo aniversario y, como exalumno, el gobernador Carlos Sadir acompañó a la comunidad educativa.

En un día especial y emotivo, se conmemoró un nuevo aniversario de la fundación de la Escuela «General Manuel Belgrano»: 130 años de una institución emblemática de San Salvador. Presidió la ceremonia el gobernador Carlos Sadir, quien estuvo acompañado por los directivos del establecimiento; supervisores; autoridades municipales; exalumnos; docentes; estudiantes e invitados especiales.

En la oportunidad, el primer mandatario expresó “la emoción por volver a mi escuela». En ese sentido, rememoró: «al estar en este patio vuelvo al recuerdo que teníamos de recitar la Oración a la Bandera de Nicolás Avellaneda todas las mañanas”.

Continuando, resaltó que siempre es grato volver en esta fecha. “Vi cómo cantaba cada alumno bien fuerte el Himno Nacional con el patriotismo que inspira esta escuela, que es un honor que lleve el nombre del General Belgrano por todo lo que hizo por Jujuy”.

Finalmente, Sadir felicitó a toda la comunidad e instó a seguir apostando en la educación pública que forma personas y que es un pilar para el desarrollo de una provincia.

Durante la ceremonia, el gobernador recibió como alumno belgraniano un diploma y un pin solapero por su trayectoria escolar.

Por su parte, Miguelina del Valle Chaile, directora de la institución educativa, mencionó que desde 1896 se forman generaciones a puertas abiertas y agregó que «el legado del General Belgrano es que sigamos siendo un establecimiento que sostenga la igualdad y la inclusión».

Finalmente, agradeció al gobernador por participar de la ceremonia aniversario y por confiar en la educación pública.