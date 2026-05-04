City Tour gratuito invita a descubrir la historia y cultura de San Salvador de Jujuy

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a vecinos y turistas a participar de un atractivo city tour pedestre por el casco histórico de la ciudad, una propuesta pensada para descubrir su historia, cultura y rincones emblemáticos.

La actividad es libre y gratuita, y se realiza de lunes a viernes en los horarios de 10 y 16 horas, mientras que los sábados se lleva a cabo desde las 10. No requiere reserva previa y tiene como punto de encuentro la Oficina de Información Turística (OIT), ubicada en el Paseo de los Artesanos, en Avenida Urquiza 410.

Desde allí, los participantes iniciarán un recorrido guiado por los principales hitos históricos, edificios emblemáticos y espacios representativos de la ciudad, con el objetivo de acercar a la comunidad y a los visitantes a la riqueza cultural jujeña.

Desde la Dirección de Turismo destacaron que la iniciativa busca fortalecer el turismo local y generar espacios de encuentro con la comunidad. Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 388 4694133.