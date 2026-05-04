Turismo. La experiencia 360° del Tren Solar alcanzó un 94% de ocupación durante el fin de semana largo

Con alta demanda durante todo el fin de semana largo, el Tren Solar reafirmó su crecimiento como experiencia turística en Jujuy.

El Tren Solar de la Quebrada volvió a consolidarse como una de las experiencias turísticas más elegidas de Jujuy durante el último fin de semana largo, registrando niveles de ocupación destacados en sus distintas modalidades de viaje.

La propuesta más demandada fue la Experiencia 360°, que alcanzó un 94% de ocupación, con 265 pasajeros transportados sobre una capacidad disponible de 280 lugares. Los números reflejan el fuerte interés de turistas y jujeños por vivir una experiencia integral a bordo del primer tren solar de Latinoamérica.

Durante las jornadas de mayor movimiento turístico, pasajeros de distintos puntos del país eligieron recorrer la Quebrada de Humahuaca desde una perspectiva diferente, combinando paisajes, cultura, gastronomía regional y movilidad sostenible en un recorrido único.

La experiencia 360° propone un recorrido inmersivo que integra el viaje en el tren con paradas en distintas estaciones de la Quebrada, donde los pasajeros pueden disfrutar de actividades culturales, propuestas gastronómicas y encuentros con la identidad local.

El alto nivel de ocupación registrado en la Experiencia 360° reafirma el posicionamiento del Tren Solar como uno de los productos turísticos más innovadores y convocantes de la provincia, especialmente en fechas de escapadas y fines de semana largos.

El servicio conecta estaciones emblemáticas como Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara, ofreciendo una propuesta que integra patrimonio, identidad local y tecnología sustentable en el corazón de la Quebrada de Humahuaca.