Economía Comunitaria . Desarrollo Humano impulsa capacitaciones y herramientas para emprendedores

En toda la provincia se brindan capacitaciones y herramientas esenciales para emprendedores, promoviendo el desarrollo económico y la inclusión.

Emprendedores y emprendedoras de distintas localidades participaron en las capacitaciones impulsadas por la Dirección de Fortalecimiento Económico y la Coordinación de Economía Comunitaria, áreas dependientes de la Secretaría de Desarrollo Integral del Ministerio de Desarrollo Humano.

La oferta formativa incluyó el taller “Cómo armar un emprendimiento y líneas de financiamiento”, orientado a facilitar el acceso a herramientas financieras; el taller de Manipulación de Alimentos, enfocado en garantizar prácticas seguras y estándares de calidad; el taller de Motivación y Oratoria, destinado al fortalecimiento de habilidades personales y comunicacionales; y el taller de Esencias Aromáticas, orientado a la incorporación de conocimientos aplicados al desarrollo de productos.

Las actividades se desarrollaron en diversas localidades de la provincia, entre ellas El Talar, Hipólito Yrigoyen, Bárcena, San Francisco, Fraile Pintado, Perico, San Salvador de Jujuy y Mina Pirquitas, asegurando una cobertura territorial amplia y equitativa.

Estas acciones se enmarcan en una política pública sostenida, orientada a consolidar oportunidades concretas para el ecosistema emprendedor, promoviendo la inclusión socioeconómica, el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de la economía regional en todo el territorio provincial.