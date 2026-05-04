Jujuy palpita la 11° edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas

Proyecciones, música en vivo y experiencias con realidad aumentada en una nueva edición del festival Cine de las Alturas.

El Festival Internacional de Cine de las Alturas, que se desarrollará del 13 al 17 de mayo, anticipa una programación diversa con proyecciones, música en vivo, experiencias inmersivas y actividades en el interior de la provincia.

La propuesta incluirá más de 80 títulos que formarán parte de las competencias oficiales y secciones paralelas, con funciones en salas y al aire libre. Las películas de las competencias oficiales también estarán disponibles de manera online a través de la web del festival, permitiendo que el público de Argentina pueda disfrutarlas desde distintos puntos del país.

El Festival se desplegará no solo en la capital jujeña, sino también en localidades del interior como Purmamarca, San Pedro, El Carmen y La Quiaca.

El Cabildo de Jujuy será el epicentro de las actividades especiales, donde se desarrollarán experiencias de realidad aumentada, como la propuesta del artista Félix González en el Salón Pachamama, y una programación de música en vivo durante tres jornadas, con propuestas de bandas como de las Cantoras del Alto Purmamarket, Navi, La Yugular y, en el cierre del penúltimo día, la banda El Chino y La Rebelión.

Las proyecciones en salas tendrán lugar en espacios como el Cine Annuar Shopping, Cine Teatro Alfa, Cine Teatro Municipal Select, Centro Cultural Éxodo Jujeño, Cine Auditorium Sala Julio Lencina y Sala Galán del Teatro Mitre. Mientras que en el interior se realizarán en el Complejo Cultural Manka Fiesta de La Quiaca, la plaza central de Purmamarca, la Casa de la Cultura de San Pedro y Casa de la Historia y la Cultura de El Carmen.

Recordamos que todas las actividades del Festival son gratuitas y próximamente se podrá acceder a la guía de programación y más información en la web y redes sociales oficiales del Festival Internacional de Cine de las Alturas.