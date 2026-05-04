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Gestión. Sadir celebró el 8° aniversario de Centro Provincial de Odontología y anunció mejoras en infraestructura y equipamiento

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Sadir celebró el 8° aniversario de Centro Provincial de Odontología y anunció mejoras en infraestructura y equipamiento

El gobernador Carlos Sadir participó del acto conmemorativo del CPO “Dr. Amado Jorge” y destacó el servicio público, gratuito y de guardia permanente que brinda a la comunidad.

El gobernador Carlos Sadir participó del acto por el 8° aniversario del Centro Provincial de Odontología “Dr. Amado Jorge” (CPO), institución que se consolida como el primer establecimiento exclusivo de atención odontológica pública y gratuita en Jujuy, con guardia las 24 horas.

En la oportunidad, el mandatario provincial valoró el rol del centro en el sistema de salud y expresó que “el Centro Provincial de Odontología cumple ocho años y estamos muy contentos de acompañar este nuevo aniversario. Realiza una tarea enorme, con atención las 24 horas en todo lo vinculado a la salud bucal, que es tan importante para la población”.

Asimismo, Sadir destacó el compromiso del equipo de trabajo y remarcó la importancia de continuar fortaleciendo el servicio y agregó que “para sostener esta excelente atención no solo es fundamental la dedicación y profesionalismo del personal, sino también la infraestructura y el equipamiento”.

En ese sentido, anunció que el Gobierno de Jujuy proyecta nuevas obras para optimizar las instalaciones y avanzar en la incorporación de tecnología. “Estamos trabajando en mejoras de infraestructura y en la inversión en nuevo equipamiento, acompañando los avances tecnológicos para seguir fortaleciendo el servicio de odontología”, sostuvo.

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