La Legislatura distinguió al orfebre Luis Chávez y al Taller Intensivo de Cincelado y Orfebrería

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy se realizó la entrega de la Declaración de

Personalidad Destacada al artesano y orfebre Luis Chávez, junto con la Declaración de Interés Legislativo al Taller Intensivo de Cincelado y Orfebrería que dicta junto al maestro orfebre Iván Luna.

El acto fue encabezado por el impulsor de la iniciativa, el presidente del bloque Jujuy Crece, diputado Santiago Jubert. Participaron también los legisladores Mario Lobo, Noelia Quispe, María Uriondo, Mariela Ortiz, Omar Gutiérrez, Matías Paterno y Laura Tome Gámez.

Luis Chávez es un artesano y orfebre argentino radicado en La Matanza, provincia de Buenos Aires, reconocido por su trabajo en platería criolla y técnica de cincelado. Se formó junto a maestros como Armando Ferreira y Antonio Pujía y es referente nacional e internacional del oficio. Su obra se distingue por la técnica de cincelado de volumen extremo y por piezas que fusionan la tradición europea con la identidad naturalista nacional.

El diputado Jubert señaló que la presencia de Chávez en la provincia abre una oportunidad concreta para que jujeños y jujeñas accedan a sus capacitaciones y se sumen al oficio. Recordó que la provincia tiene una larga tradición en el trabajo de metales preciosos, particularmente en la Quebrada, donde se desarrolla la filigrana. Sostuvo que la función legislativa es difundir y reconocer a quienes traen alternativas y otras formas de trabajar.

Por su parte, Luis Chávez agradeció la distinción y la inscribió en una tarea más amplia de difusión cultural y transmisión del oficio, en particular hacia las nuevas generaciones. Indicó que se encuentra de gira por distintas provincias dictando talleres Córdoba, Buenos Aires, Tres Arroyos y Mar del Plata y que la prioridad es que el saber circule. Lo importante es difundir el oficio para que no se pierdan nuestras raíces, expresó.

El orfebre jujeño Iván Luna planteó que el oficio se perdió hace tiempo en la provincia y que el trabajo conjunto con Chávez busca recuperarlo desde la enseñanza. Adelantó la propuesta de armar un circuito de talleres en distintos puntos de Jujuy, con formación desde cero, y proyectó una muestra colectiva a fin de año con las piezas de quienes participen del proceso.