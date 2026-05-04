Turismo inclusivo. Inicia capacitación en accesibilidad turística para guías

El programa apunta a incorporar criterios de accesibilidad turística en la atención, con foco en personas con discapacidad y adultos mayores.
Jujuy inició una capacitación en accesibilidad turística para mejorar la atención a personas con discapacidad y adultos mayores. La actividad se realiza en San Salvador y forma parte de un programa de formación destinado a guías de turismo que se extenderá durante tres meses.
La propuesta incluye instancias formativas y asistencias técnicas orientadas a incorporar criterios de accesibilidad en la atención turística, tanto en el trato como en la identificación de barreras en los recorridos.
La coordinadora de Turismo, Jorgelina Duhart, señaló que el objetivo es avanzar hacia un destino más accesible. “Queremos que Jujuy sea un destino amigable para las personas con discapacidad, pero también para adultos mayores”, indicó.
El programa apunta a incorporar criterios de accesibilidad turística en la atención, con foco en personas con discapacidad y adultos mayores.
El programa comenzó a fines de abril y se extenderá hasta junio, cuando se realizará una evaluación. Durante ese período, los participantes recibirán acompañamiento para aplicar recomendaciones vinculadas a la calidad del servicio.
Duhart remarcó que el enfoque no se limita a la infraestructura. “Necesitamos disminuir las barreras físicas, pero también las conductuales”, afirmó, en relación al rol de quienes trabajan en contacto con turistas.
La iniciativa apunta a que más personas puedan recorrer la provincia en condiciones adecuadas, tanto visitantes como residentes.
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.