5° Congreso Internacional de Mujeres Conductoras permitió abordar inclusión y protagonismo en Jujuy

Con la presencia de autoridades municipales y provinciales, se realizó en las instalaciones del Centro Cultural Éxodo Jujeño, el 5° Congreso Internacional de Mujeres Conductoras, que incluyó una agenda de capacitación y disertaciones poniendo de relevancia el creciente protagonismo y calidad en la profesión, pese a los desafíos de género y seguridad.

El acto de bienvenida a los presentes, estuvo a cargo del Presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millon quien destacó “hace algunos años resultaba difícil imaginar a mujeres con el rol de taxistas, no solo por tratarse de una actividad asociada a los hombres, sino también por las diversas responsabilidades familiares que suelen asumir y por los temores vinculados a la seguridad”.

Y añadió “ese escenario cambió, hoy cada vez más mujeres se animan a formar parte del sector, demostrando no solo compromiso, sino también niveles de profesionalismo y calidad en el servicio, destacándose en muchos aspectos”, valoró Millón.

En este contexto, expresó “Jujuy se convierte en un punto de encuentro de mujeres taxistas de todo el país, quienes aceptaron la invitación para reunirse en este extremo a través de una iniciativa que representa una oportunidad para visibilizar su rol, fortalecer la red de trabajo y compartir experiencias”.

Para finalizar, Millón puntualizó “el acompañamiento a este tipo de propuestas es fundamental, ya que promueven la inclusión y el empoderamiento femenino en ámbitos tradicionalmente masculinizados. Por ello, el compromiso y la participación de estas trabajadoras que adquieren un gran valor, consolidando un camino de crecimiento, igualdad y reconocimiento dentro del transporte público”.

Luego, las palabras de Rocío Lorena Pérez, presidenta de la Asociación de Mujeres Taxistas Jujuy, hicieron referencia a la importancia de generar espacios e ideas de encuentro entre distintas provincias para intercambiar experiencias y fortalecer el rol femenino en el sistema de transporte.

En este sentido, comentó “la finalidad es poder cruzar ideas sobre el abordaje de la participación de la mujer en la conducción, y a partir de ahí elaboramos programas de capacitación para acompañar a las chicas, y también se tomó aprendizajes de otros congresos para replicar modelos exitosos en nuestras comunidades”, explicó.

En cuanto a las temáticas, señaló Pérez, que la jornada inició con una charla sobre comunicación con perspectiva de género. Luego continuó la exposición de la presidenta de la Asociación de Conductoras en Línea Lila, de Bolivia, quien compartió su experiencia en el empoderamiento de mujeres, la creación de una escuela de manejo y el desarrollo de oportunidades laborales.

Posteriormente, Carolina Ham, de Salta, abordó el eje financiero a través de su propuesta “Mamá Financiera”, donde brindó herramientas para la organización económica tanto en el hogar como en el ámbito laboral.

Las actividades continuarán el miércoles 6 con una disertación sobre seguridad y tecnología, para finalizar con una instancia práctica: un vehículo será instalado en la explanada para que las participantes puedan aprender, junto a un especialista en seguridad vial, aspectos básicos del automotor, como el traspaso de corriente de una batería, entre otros conocimientos esenciales.

Previo al inicio del congreso, Gastón Millón hizo entrega de una minuta de Declaración de Interés municipal al 5° Congreso Internacional de Mujeres Conductoras; certificado recibido por Rocío Pérez. Del mismo modo, el diputado Adriano Morone, otorgó el decreto de interés legislativo a la instancia capacitadora, destacando la relevancia del encuentro y su aporte al fortalecimiento del rol de la mujer en el ámbito del transporte.

Nota audiovisual: https://youtu.be/TjPn6wEevJ4?si=04zbXx0xpNdi65EN