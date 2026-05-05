Cultura. El Maestro Dante Andreo se presentó junto a músicos de Jujuy en el ciclo Capillas Musicales

En la Basílica de San Francisco, con una destacada participación del público, se realizó el concierto de cierre del taller coral encabezado por el reconocido maestro, en el marco del ciclo impulsado por la Secretaría de Cultura de la Provincia.

El pasado 2 de mayo se llevó a cabo en la Basílica de San Francisco el concierto de cierre del taller coral a cargo del Maestro Dante Andreo, en el marco del ciclo Capillas Musicales que promueve la Secretaría de Cultura de Jujuy. La actividad contó con una importante concurrencia de público, que acompañó y celebró la propuesta artística.

Luego de una semana de intensa formación coral, el concierto se desarrolló en dos partes. En la primera, la Sinfonietta Jujuy, dirigida por el Maestro Bruno Romero, ofreció un repertorio instrumental que abrió la velada con gran nivel interpretativo.

En la segunda parte, se presentó el resultado del trabajo realizado durante el taller coral. Bajo la dirección del Maestro Dante Andreo, coros de la provincia interpretaron obras del repertorio antiguo y contemporáneo, incluyendo composiciones del propio Andreo. También participaron en la dirección de distintos momentos del concierto la profesora Alicia Macagno y el profesor Federico Giriboni.

La propuesta permitió poner en valor la formación, el intercambio y la producción artística local, consolidando al Ciclo Capillas Musicales como un espacio de encuentro entre artistas, docentes y comunidad.

Dante Andreo es un prestigioso compositor y director coral argentino, nacido en 1949, con más de 50 años de trayectoria internacional. Desde 1981 reside en España, donde se ha consolidado como una figura clave de la música vocal contemporánea. Especialista en la interpretación de música antigua española e iberoamericana, es fundador del Grupo Vocal Gregor, con el que ha difundido este repertorio en más de 30 países de Europa y América.

Como compositor, su obra abarca música religiosa y profana, destacándose musicalizaciones de textos de poetas como Federico García Lorca, Rafael Alberti y Antonio Machado. A lo largo de su carrera, se desempeñó como asesor artístico de la Confederación Coral Española y ha sido jurado en destacados concursos internacionales, recibiendo numerosos premios y reconocimientos.